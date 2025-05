Marianella: "Reijnders è diventato un fenomeno mettendo la maglia del Milan"

Il Milan vince la sua terza partita consecutiva. I rossoneri battono in rimonta il Genoa 2-1 allo stadio "Ferraris", grazie a un gol di Leao e un autogol di Frendrup. Ora il Diavolo è chiamato dal doppio impegno contro il Bologna, prima in Serie A e poi in finale di Coppa Italia. Nello studio di Sky Sport 24, dopo la partita, il giornalista Massimo Marianella ha detto la sua sulla partita di Genova.

Le parole di Marianelle, in particolare sulla caratura di Tijjani Reijnders: "Reijnders non sarà mai un problema per il Milan: è diventato un fenomeno mettendo la maglia del Milan. Bravo il Milan a vederlo, bravo il Milan a prenderlo e bravo il Milan anche a svilupparlo. Più bravo di tutti lui che, in una situazione complicata, ha estratto da sé il massimo. Oggi l’Olanda, grazie al Milan, ha un fenomeno in più.".