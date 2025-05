In due minuti Leao ribalta il Genoa: 1-2 a Marassi. Terza vittoria consecutiva per il Milan

Due minuti possono bastare. Il Milan supera 2-1 il Genoa al "Ferraris" e conquista il secondo successo consecutivo con Leao e un'autorete di Frendrup che ribaltano il gol iniziale di Vitinha per i rossoblù che incappano nel terzo ko di fila.

Le scelte dei mister

Patrick Vieira schiera Pinamonti al centro dell’attacco supportato sulla trequarti da Norton-Cuffy, Messias e Thorsby mentre a centrocampo sono confermati come sempre Frendrup e Masini. In difesa davanti a Leali spazio alla coppia di centrali formata De Winter e Vasquez con Sabelli a destra e Martin a sinistra. Risponde Coinceiçao la retroguardia a tre formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic a protezione della porta di Maignan. A centrocampo con Reijnders c’è Fofana mentre Jimenez e Theo Hernandez sono gli esterni. In attacco Pulisic e Loftus-Cheek innescano Jovic.

Reti bianche ma tante occasioni

La prima occasione é dei padroni di casa con Norton-Cuffy che passa in mezzo a due avversari e calcia in diagonale ma Maignan si distende e salva la sua porta. La risposta rossonera arriva con una torre di Pulisic molto invitante ma Vasquez é ben posizionato e respinge. Ancora Maignan protagonista al 22’. L’estremo difensore francese si supera prima su un tocco di Pulisic che è andato vicino alla beffa e poi sulla ribattuta di Messias. Al 27’ Conceiçao richiama in panchina Fofana, che ha accusato un problema fisico, e fa entrare Leao arretrando Loftus-Cheek sulla linea dei centrocampisti. Ci prova la squadra di Conceiçao a dieci minuti dal riposo con Theo Hernandez che prende palla sulla trequarti, converge verso il centro e calcia con il mancino trovando la parata a terra in due tempi di Leali. Pochi minuti più tardi è ancora il numero uno del Genoa che salva la sua porta con un’uscita bassa su Pulisic.

Leao e un autogol riprendono Vitinha

La ripresa si apre con Frendrup che riceve dal limite dell’area. Il capitano del Genoa calcia in porta mettendo però sul fondo. La risposta milanista arriva al quinto con Reijnder che prova una conclusione di esterno dalla distanza ma il pallone si perde in gradinata. Ci prova poi Theo Hernandez sugli sviluppi di un calcio di punizione ma Leali blocca a terra senza problemi. Ancora Frendrup pericoloso al 12’ ma il suo tiro a giro dall’interno dell’area termina sul fondo di un soffio. Il match si sblocca poco dopo il quarto d’ora con il neo entrato Vitinha. Il portoghese raccoglie un cross dalla sinistra di Martin e calcia di prima intenzione mettendo il pallone all’angolino dove Maignan non può arrivare. Ancora Reijnders a creare pericoli alla porta di Leali ma la conclusione del centrocampista rossonero si spegne sul fondo. Fra il 76’ e il 78’ il Milan la ribalta. Prima Leao riceve da Gimenez e, calciando di prima intenzione, mette alle spalle di Leali. E poi sempre con il portoghese protagonista con un passaggio filtrante per Joao Felix, anticipato da Frendrup che, nel tentativo di allontanare, insacca nella sua porta. Nel recupero c’è ancora spazio per una conclusione di Leao, ben respinta da Leali.