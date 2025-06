Musah, operazione col Napoli ancora aperta. Xhaka: primo contatto col Bayer

Tra entrate e uscite, il Milan rivoluzionerà il centrocampo quest'estate. I rossoneri hanno già ceduto il pezzo più pregiato, Tijjani Reijnders, e si apprestano a salutare anche Musah, da capire se al Napoli o con qualche altra destinazione. Per ricreare la linea mediana è già stato bloccato Luka Modric, che arriverà dopo il Mondiale per Club, e si punta a Granit Xhaka e successivamente anche a un profilo giovane che potrebbe rispondere al nome di Javi Guerra. Nella notte Matteo Moretto, esperto di mercato, sul canale italiano di Fabrizio Romano ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Musah e Xhaka.

Musah: operazione aperta

Arrivano aggiornamenti sulla situazione Yunus Musah: il centrocampista statunitense del Milan, una settimana e mezza fa, era a un passo dal Napoli, in quella che sarebbe stata una trattativa lampo. Le cose poi si sono arenate tra i due club con delle incomprensioni sui bonus che hanno di fatto posto le negoziazioni in una fase di stallo. Matteo Moretto ha riportato che secondo le sue informazioni l'operazione Musah-Napoli è ancora aperta. Ci si aspetta che i contatti continuino nei prossimi giorni e si capirà come la situazione si evolverà. Dal canto suo il calciatore aspetta la mossa definitiva da parte del Napoli con cui ha già trovato un accordo da tempo. Nell'equazione rientra anche il futuro di Anguissa che potrebbe partire.

Xhaka: primo contatto col Bayer

Sul fronte Granit Xhaka, quasi 33enne capitano della Svizzera, arrivano notizie incoraggianti. Per prima cosa Moretto riferisce che il giocatore ha dato piena disponibilità al trasferimento al Milan: la sua intenzione, ora, è quella di trasferirsi in rossonero e provare l'avventura del campionato italiano. In questo senso c'è anche già un principio di intesa dal punto di vista contrattuale. Adesso però la palla passa ai due club, con il Milan che ieri ha avuto il primo contatto con il Bayer Leverkusen: non sarà una trattativa facile perché lo svizzero ha un contratto fino al 2028 e perchè tedeschi non vogliono perdere l'ennesimo leader nel corso dell'estate. Ciononostante Igli Tare è volenteroso di arrivare al traguardo: è il primissimo nome sulla sua lista per il centrocampo.