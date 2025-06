Acerbi shock, a muso duro col tifoso del PSG: "Non mi piace essere preso per il culo. Sono matto, ti sfondo di botte"

Brutto episodio a Seattle, dove l’Inter è in ritiro per le ultime due partite del girone del Mondiale per Club. In una delle consuete sessioni di autografi e selfie post allenamento, un tifoso si è presentato con la maglia del PSG inneggiando a Bradley Barcola; Francesco Acerbi, accompagnato da un traduttore, non l'ha presa bene ed è andato a rispondere a muso duro come mostrato da un video pubblicato su Tik Tok e poi rilanciato anche su X:

"Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il culo. Se esco da lì e tu mi fai “Acerbi-Barcola (il riferimento è al dribbling subito dal difensore nella finale di Champions persa 5-0, ndr) no, perché sono matto. E ti sfondo di botte”.