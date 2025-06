Vlahovic rifiuta Turchia e Arabia: vuole il Milan ma deve ridursi l'ingaggio

Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus, e questa non è certamente una notizia. Il centravanti serbo non è riuscito a trovare, lo scorso autunno, l'accordo per il rinnovo di contratto che scadrà nel 2026: nel frattempo il club ha deciso di puntare su altri giocatori, con l'ex Fiorentina ridotto al ruolo di comprimario come accaduto anche nell'esordio al Mondiale per Club. Il Milan e soprattutto Max Allegri rimangono alla finestra e sondano le intenzioni del giocatore e del suo entourage.

Rifiutate

Questa mattina l'edizione di Tuttosport cerca di farei il punto sulla situazione Dusan Vlahovic. Le richieste per il numero 9 juventino non mancano. Sia a gennaio che negli ultimi giorni, si è fatto avanti il Fenerbahce di Mourinho che ha garantito la possibilità di pagare lo stipendio di 12 milioni, tanto quanto il giocatore percepisce oggi. Il problema è che il centravanti serbo non gradisce la destinazione: non tanto il club ma il campionato, Vlahovic vorrebbe rimanere ancora nei campionati top europei. Per questo stesso motivo anche le avances arabe sono state rispedite al mittente, per il momento. I soldi dell'ingaggio potrebbero essere ancora di più ma la punta non vuole già imboccare la via dell'oro saudita.

Dusan vuole il Milan

E se anche la Premier League potrebbe affacciarsi a un certo punto, specialmente come occasione di fine mercato come era successo con Chiesa l'anno scorso, la verità è che secondo Tuttosport per Vlahovic oggi la destinazione preferita è il Milan. E il motivo di questa sua volontà è uno soltanto: Massimiliano Allegri. Con i rossoneri Dusan rimarrebbe ad alti livelli e tornerebbe al lavoro con un tecnico che conosce molto bene. Anche qui, però, ci sono degli intralci. Il club rossonero sarebbe disposto a pagare circa 20 milioni a un anno della scadenza, un'occasione per la Juventus: il problema è rappresentato dallo stipendio del calciatore. Con una richiesta di un ingaggio a due cifre, il Milan non apre neanche le trattative: se invece l'entourage di Vlahovic accettasse un contratto spalmato su 4 anni a 7/8 milioni annui, si potrebbe iniziare a ragionare.