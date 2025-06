Gozzini rivela: "Xhaka subisce il fascino del Milan: vorrebbe anzi lasciare la Germania per trasferirsi a San Siro"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Granit Xhaka: "Il nuovo corso si annuncia attraente, ecco perché anche un giocatore del calibro di Xhaka ne subisce il fascino a distanza: vorrebbe anzi lasciare la Germania per trasferirsi a San Siro. Col Bayer giocherebbe le coppe europee, in rossonero no: per una ribalta internazionale c’è sempre la Svizzera, di cui Granit è capitano, mentre con il Milan potrà conoscere un nuovo campionato. Xhaka ha giocato con il Basilea agli esordi della carriera, poi il primo trasferimento in Germania al Borussia Monchengladbach, a seguire la quasi decennale storia in Premier League con l’Arsenal fino al ritorno in Germania con la conquista della Bundesliga in maglia Leverkusen.

Dopo aver toccato i vertici del campionato tedesco, Xhaka ritiene sia il momento giusto per ripartire altrove. Ecco da dove nasce la voglia di Milan: Xhaka è un centrocampista di sostanza e leadership, ma questa può essere considerata la prima vera giocata rossonera di qualità. Un assist al suo trasferimento a Milano: l’ingaggio rientra nei parametri, l’economia non quadra solo sulla valutazione del cartellino. Non ancora almeno: il nuovo ds rossonero Tare si è presentato personalmente a Leverkusen per trattare l’affare. Il Milan offre dieci milioni, valutazione che tiene conto dell’esperienza e delle doti del giocatore ma anche della carta d’identità, con i 33 anni che si avvicinano. Per il Bayer il valore del cartellino è più alto ma se ha accolto la prima offerta senza rispedirla indietro è perché, evidentemente, è disposto a trattare".