Marchetti: "Le avences dell'Al Hilal continuano: Theo aspetta offerte europee"

Luca Marchetti, collega esperto di mercato e inviato di Sky Sport 24, è intervenuto come ogni giovedì su Tuttomercatoweb.com per il suo Editoriale, mai come in questi tempi dedicato al calciomercato. Tra i temi toccati anche quello relativo al futuro di Theo Hernandez, per il quale l'Al Hilal continua a spingere anche in ottica estate. Così esordisce Marchetti: "Il Milan, dal canto suo, continua a parlare di Theo Hernandez visto che le avances dell’Al-Hilal continuano: il francese però ancora non ha cambiato posizione e aspetta altre offerte più “europee”".

Continua Luca Marchetti sulla questione del futuro di Theo Hernandez, terzino rossonero: "Resta fredda anche la pista Atletico Madrid. Nel frattempo tutto impostato per il rinnovo annuale di Camarda, che sarà poi ceduto in prestito: Lecce e Spezia si contendono il talento classe 2008. Sul fronte entrate, nessuna accelerazione concreta: dopo il colpo Reijnders al City e l’interesse per Javi Guerra, i rossoneri restano in attesa delle cessioni per agire sul mercato".