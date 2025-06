Mangia consiglia: "Ci sono tutte le caratteristiche per far sì che Immobile sia una soluzione per il Milan"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW per analizzare l'Europeo Under 21, Devis Mangia, ex ct degli Azzurrini, si è speso anche su alcuni giocatori che sotto la sua gestione arrivarono alla finale dell'edizione 2013 del massimo torneo continentale per Nazionali giovanili, quando fu la Spagna a trionfare in quel di Israele. Mangia aveva tra le sue fila anche Ciro Immobile, attualmente al Besiktas ma cercato da giorni da vari club italiani, nonostante l'età: "In Italia ha sempre fatto benissimo, se dovesse tornare continuerebbe sicuramente a fare bene. A prescindere dalla carta d'identità", dice Mangia ai nostri taccuini.

Il Milan ha incontrato l'agente nei giorni scorsi, però a gennaio ha investito su Gimenez. Potrebbe conviverci?

"Dipende sempre che tipo di squadra hanno in mente. Il ds del Milan, Tare, lo conosce bene. Squadre di quel livello devono avere un parco attaccanti di un certo tipo, quindi ci sono tutte le caratteristiche per far sì che Immobile sia una soluzione".

Ad Ascoli allenò un giovanissimo Orsolini, lanciato da lei in prima squadra. Si aspettava una crescita del genere?

"Visto quel che hanno fatto sarebbe meglio tenerli entrambi (ride parlando di Orsolini e Ndoye, ndr). Anche perché il Bologna ha davanti a sé una stagione di nuovo impegnativa. Orsolini esordì con noi nonostante avesse giocato solo in Primavera fino a quel momento, aveva già qualità importanti che si notavano ai miei occhi. Mi aspettavo una carriera del genere e tutto quel che ha ottenuto se l'è ampiamente meritato".