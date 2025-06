Sfoltire, la priorità del Milan. Sono troppi gli Over a oggi presenti nella rosa del Milan

Sfoltire la rosa, prima di tutto. Questa è la necessità primaria del Milan non solo per reinvestire l'eventuale tesoretto sul mercato, ma soprattutto per un discorso di lista Serie A. Che di fatto allo stato attuale delle cose costringerebbe diversi giocatori ad essere "tagliati" a prescindere. Ma qual è a oggi la situazione?

TRE GIOCATORI CRESCIUTI NEL CLUB, UNO CON LA VALIGIA IN MANO

La necessità di un Milan più italiano la si evince guardando già la lista: gli unici Over 22 italiani sono Sportiello, Gabbia, Pobega e Colombo. Questi ultimi tre cresciuti nel club, con Colombo che però potrebbe fare nuovamente le valigie per fare un'altra esperienza da titolare. Diverso il discorso per Bartesaghi, Camarda, Terracciano, Torriani e Zeroli, che rientrano nella lista degli Under 22.

LA SITUAZIONE MUSAH

Tra i giocatori che dovranno essere inseriti in lista Over si aggiunge Yunus Musah, classe 2002, che nella stagione passata non veniva conteggiato. Anche per questa ragione il Milan ha imbastito una trattativa col Napoli, che al momento sembra tramontata. Il suo nuovo status contribuisce a rendere sovraffollata la lista dei giocatori non italiani Over 22.

COSA CAMBIA CON I RIENTRI DAI PRESTITI

Devis Vasquez, Ismael Bennacer, Yacine Adli, Noah Okafor, Alexis Saelemaekers. E a questi si potrebbe aggiungere anche Alvaro Morata che vorrebbe interrompere anzitempo la sua esperienza al Galatasaray. Aggiungendo lo spagnolo e Luka Modric, promesso sposo del Milan al termine del Mondiale per Club, gli Over salirebbero a 20. Il limite, ricordiamo, è di 17 giocatori. Teoricamente non tantissimo da tagliare se non fosse che dobbiamo anche considerare il mercato in entrata.

CHI HA GIÀ SALUTATO

Al 19 giugno si registrano gli addii di Tijjani Reijnders, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino che sarebbero finiti tutti nella lista degli Over. C'è ancora molto da fare e per fortuna il mercato non è ancora ufficialmente iniziato.

LA LISTA

Over 22: Adli, Bennacer, Chukwueze, Emerson Royal, Fofana, Gimenez, Leao, Loftus-Cheek, Maignan, Musah, Okafor, Pulisic, Saelemaekers, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Vasquez

Formati in Italia: Sportiello

Formati nel club: Colombo, Gabbia, Pobega

Under 22: Bartesaghi, Bondo, Camarda, Jimenez, Lazetic, Terracciano, Torriani, Vos, Zeroli