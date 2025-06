Se tutti i sogni spettacolari andassero in frantumi, la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Questi i miei in una notte di inizio estate!

"Chi è prudente ed è paziente con un nemico che non lo è, sarà vittorioso”. Sembra che i dirigenti del Milan ben abbiano studiato il trattato più importante di strategia militare scritto dal Generale e Filosofo Sun Tzu. Mi ero illuso però che fosse stato archiviato questo modo di pensare, quando, in pochi giorni, si è chiusa la trattativa con Igli Tare e in poche ore quella con Massimiliano Allegri. Invece è stato presto riesumato per le prime trattative sia in entrata che in uscita, con il fondato rischio, viste le precedenti esperienze, che il 7 luglio il tecnico livornese, nella prima partitella debba schierare in difesa Sportiello, Emerson Royal, Tomori, Gabbia (o Thiaw) e Terracciano. A centrocampo Bondo e Fofana, sulla trequarti Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic e davanti Camarda. Sono questi, care amiche e cari amici.

Mancano meno di tre settimane al giorno del raduno, ma le prime offerte sono lontane dalle domande del Bayer Leverkusen per Xhaka o del Valencia per Guerra. Il saggio potrebbe ricordare che, nel mese di giugno del 2010, il Milan abbia acquistato solo Yepes e Amelia per chiudere con Robinho e Ibrahimovic. E allora perché non sognare che, dopo le solite riflessioni, la campagna rafforzamento possa regalare giocatori che formino il giusto mix tra giovani e esperti con lo scopo di puntare a vincere lo Scudetto. Perché l’obiettivo, senza le Coppe, è e deve essere quello di portare a casa la Seconda Stella perché i tifosi meno giovani possano ricordare quelle sensazioni vissute in una domenica di maggio, quando Milan-Bologna, agli ordini del sig. Menicucci di Firenze, terminò con lo 0-0 dell’aritmetico Scudetto.

E poi ho uno spazio vuoto su una parete di casa mia, di fianco al piatto celebrativo della prima Stella.

Corro troppo lontano? Il mercato dei calciatori in fondo ricorda le aste dei cavalli. Lo vedi passare con il pelo lucido, un’aria fiera da campione e improvvisamente l’immaginazione corre verso un lontano palo d’arrivo. Vedi entrare un ragazzo con il capello liscio, un sorriso sereno, il muscolo ben tornito, e improvvisamente la mente corre verso una porta e una palla in rete e applaudi felice, felice, felice ancora.

Mi dicono ancora: "Sembriamo fermi ma fidatevi di noi”. Sono state sufficienti queste parole per calmarmi perché mi stavo agitando con l’incubo di trattative infinite, logoranti, stancanti.

Aspettiamo dunque che vengano presto Granit Xhaka con Ardon Jashari a potenziare il centrocampo, a regalare forza e qualità. Guidati, diretti, ispirati dalla saggezza e dal carisma di Luka Modric. A proteggere una difesa rinforzata magari dal giovane Leoni rampante di nome Giovanni, uno dei grandi obbiettivi della campagna rafforzamento, con magari a destra il rampante Guala Doué e a sinistra Nuno Tavares, un Theo Hernandez 4.0.

Là davanti, oltre a "Messico e Nuvole“ ho un bellissimo sogno: quel Moise Kean che so piacere molto a Massimiliano Allegri. Sarebbe un meraviglioso regalo per i tifosi rossoneri. Dal 16 luglio scade la clausola, magari con un bel bonifico da 40 /45 milioni lo possono portare a Milanello per poi entusiasmare San Siro .

Costa troppo? E dai... li vogliamo tirare fuori finalmente i milioni giusti per un centravanti?!?! Sarebbe ora, l’attesa è durata troppo!