Baseggio: "Ad oggi Jashari non può essere un titolare del Milan visti che gli altri centrocampisti in rosa"

di Enrico Ferrazzi

Intervistato da Tuttosport, Walter Baseggio, ex centrocampista belga, ha parlato così di Ardon Jashari e del suo inserimento nel centrocampo del Milan: "I rossoneri a centrocampo hanno tanta qualità. Modric giocherà, non è uno da una partita su tre. Poi c’è Ricci, un nazionale italiano, un giocatore forte, che sarà molto importante per i rossoneri. E non dimentichiamo Loftus Cheek e Fofana, cioè centrocampisti di tutto rispetto. 

Ogni decisione spetterà ovviamente ad Allegri, se però spendi quasi 40 milioni per un ragazzo, è per farlo giocare. Ma per me, a oggi, Jashari non può essere un titolare del Milan visti gli altri centrocampisti presenti in rosa". 
 