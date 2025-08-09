Baseggio: "Ad oggi Jashari non può essere un titolare del Milan visti che gli altri centrocampisti in rosa"
MilanNews.it
Intervistato da Tuttosport, Walter Baseggio, ex centrocampista belga, ha parlato così di Ardon Jashari e del suo inserimento nel centrocampo del Milan: "I rossoneri a centrocampo hanno tanta qualità. Modric giocherà, non è uno da una partita su tre. Poi c’è Ricci, un nazionale italiano, un giocatore forte, che sarà molto importante per i rossoneri. E non dimentichiamo Loftus Cheek e Fofana, cioè centrocampisti di tutto rispetto.
Ogni decisione spetterà ovviamente ad Allegri, se però spendi quasi 40 milioni per un ragazzo, è per farlo giocare. Ma per me, a oggi, Jashari non può essere un titolare del Milan visti gli altri centrocampisti presenti in rosa".
Pubblicità
News
Baseggio: "Ad oggi Jashari non può essere un titolare del Milan visti che gli altri centrocampisti in rosa"
Le più lette
1 Baseggio: "Ad oggi Jashari non può essere un titolare del Milan visti che gli altri centrocampisti in rosa"
Primo Piano
Modric a DAZN: "Ho ancora dei sogni calcistici, ed è anche per questo che sono venuto al Milan. Qui per vincere trofei"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com