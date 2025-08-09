La Gazzetta sul mercato in uscita del Milan: "Una montagna di soldi. Adesso si fa sul serio per Thiaw e Musah"

In merito al mercato in uscita del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Una montagna di soldi. Adesso si fa sul serio per Thiaw e Musah". Il Newcastle è tornato alla carica per Malick Thiaw, per il quale è pronto a rilanciare dopo che la sua prima offerta da 30 milioni di euro per il difensore tedesco è stata rifiutata dal Diavolo. Su Yunus Musah ci sono invece Napoli e Nottingham Forest che per strapparlo ai rossoneri dovranno sborsare una cifra superiore ai 25 milioni di euro.

Se dovessero andare in porto anche queste due cessioni, il Milan avrebbe portato nella casse milaniste oltre 200 milioni di euro. Finora il club di via Aldo Rossi ha definito le partenze di Kalulu (Juventus), Reijnders (Manchester United), Theo Hernandez (Al Hilal), Emerson Royal (Flamengo), Pellegrino (Boc Juniors), Pobega (Bologna), Sportello (Atalanta) e Colombo (Genoa). A questo elenco il Milan spera di aggiungere presto anche alcuni esuberi presenti in rosa, come Bennacer e Adli.

