Milan in pressing per il sì di Hojlund. Con lo United si tratta sulla cifra totale tra prestito e riscatto

Il Milan, viste le difficoltà per arrivare a Dusan Vlahovic, che per diverse settimane è stato in cima alla lista del Diavolo per l'attacco, ha virato con decisione su Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United: i rossoneri sono in pressing sul danese e faranno il possibile per convincerlo in tempi brevi ad accettare il trasferimento a Milanello. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, una volta ottenuto il sì dell'ex Atalanta, il club di via Aldo Rossi proverà a trovare un accordo anche con lo United.

L'IDEA DI HOJLUND - Per il momento, però, il giocatore ha fatto sapere di voler restare a Manchester e giocarsi le sue carte nonostante la foltissima concorrenza. La sua idea è quella di non fare le valige anche a dispetto dell’arrivo, che oggi sarà ufficiale, di Benjamin Sesko dal Lipsia per 85 milioni di euro. Lo United non sembra però pensarla allo stesso modo e ha intenzione di trovare un'altra sistemazione per Hojlund. Per far cambiare idea all'attaccante danese sarà fondamentale il pressing del Milan che gli può offrire una maglia da titolare e un ruolo da protagonista in Serie A.

LA TRATTATIVA TRA CLUB - I due club sono già al lavoro per trovare anche un accordo tra di loro. I Red Devils hanno aperto nelle scorse alla cessione del centravanti in prestito con diritto di riscatto, ma c'è da trattare sulla cifra complessiva dell'operazione che per il Milan deve restare sotto i 40 milioni di euro: 5-6 milioni per il prestito oneroso e poi riscatto a 28-30. Lo United spera invece di superare quota 40 milioni e che si possa magari scatenare un'asta. Un'intesa tra le sue società non sembra così lontana, al momento pare più complicato avere il sì di Hojlund. Il Diavolo comunque ci crede e ieri i contatti con l’intermediario che cura l’operazione sono stati frequenti.

