Quanto pesa Musah a bilancio? La possibile plusvalenza in caso di cessione

vedi letture

Nelle ultime ore si è riacceso l'interesse per Yunus Musah, con Nottingham Forest e Napoli che sembrano essere pronte a fare le proprie mosse per arrivare al centrocampista statunitense. Il classe 2002 sembrava essere in partenza già a fine giugno ma alla fine non si è concretizzato il suo trasferimento alla corte di Conte, con i partenopei però che non hanno mai abbandonato la pista.

Le richieste del Milan per l'ex Valencia ora sembrano partire dai 30 milioni di euro, con una cessione a queste cifre che garantirebbe una plusvalenza importante. Musah è stato pagato 21,2 milioni di euro nell'estate 2023 ed ha firmato un quinquennale, fino al 30 giugno 2028. La quota d'ammortamento è di 4,2 milioni, mentre il residuo a bilancio è di 12,8 milioni di euro.

Nel caso il Nottingham o il Napoli pagassero 30 milioni per il cartellino del centrocampista allora il Milan registrerebbe una plusvalenza superiore ai 17 milioni di euro.