Milan, subito in campo i nuovi: Jashari debutta oggi contro il Leeds, Modric domani contro il Chelsea

vedi letture

Tra oggi e domani il Milan giocherà le sue ultime due amichevoli estive prima del debutto in gare ufficiali in programma domenica 17 agosto a San Siro contro il Bari nei 32esimi di Coppa Italia. Gli avversari del Diavolo saranno il Leeds e il Chelsea che tra una settimana scenderanno invece in campo per la prima giornata di Premier League. Queste due partite saranno importanti per sistemare gli ultimi dettagli e anche per vedere all'opera gli ultimi arrivati in casa rossonera, vale a dire Ardon Jashari e Luka Modric.

SUBITO IN CAMPO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista svizzero, arrivato a Milanello dopo una trattativa infinita con il Club Brugge, farà il suo esordio con la maglia del Milan oggi pomeriggio a Dublino, scendendo in campo dal primo minuto contro il Leeds. Domani, sempre alle 16, a Londra contro il Chelsea, toccherà invece al croato giocare la sua prima gara da rossonero. Massimiliano Allegri ha trovato entrambi in buone condizioni e così, senza perdere troppo tempo, li mette subito in campo.

Queste le probabili formazioni di Leeds e Milan per l'amichevole di questo pomeriggio a Dublino:

LEEDS (4-3-3): Meslier; Schmidt, Rodon, Bijol, Gudmundsson; Ampadu, Longstaff, Stach; nonto, Piroe, Aaronson All. Farke

MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinian; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. All. Allegri.

