Di Marzio: "Milan, oggi il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw"
Oggi alle 09:11
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, nella giornata di oggi il Newcastle aumenterà la sua offerta per Malick Thiaw. I rossoneri hanno già rifiutato una prima proposta, ma stavolta potrebbero anche dare il loro via libera alla partenza del difensore centrale tedesco se dovesse essere lo stesso giocatore a spingere per il trasferimento. Ecco il post: 

"Milan, oggi il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw. Si può chiudere se il giocatore dovesse spingere per il trasferimento, nonostante i rossoneri non avessero aperto dopo la prima offerta". 