Di Marzio: "Milan, oggi il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw"
Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, nella giornata di oggi il Newcastle aumenterà la sua offerta per Malick Thiaw. I rossoneri hanno già rifiutato una prima proposta, ma stavolta potrebbero anche dare il loro via libera alla partenza del difensore centrale tedesco se dovesse essere lo stesso giocatore a spingere per il trasferimento. Ecco il post:
"Milan, oggi il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw. Si può chiudere se il giocatore dovesse spingere per il trasferimento, nonostante i rossoneri non avessero aperto dopo la prima offerta".
.@acmilan, oggi il Newcastle aumenterà l'offerta per Thiaw. Si può chiudere se il giocatore dovesse spingere per il trasferimento, nonostante i rossoneri non avessero aperto dopo la prima offerta— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 9, 2025
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan