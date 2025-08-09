Sirene inglesi per Saelemaekers, ma il belga vuole restare e rinnovare con il Milan

Dopo due anni in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma, Alexis Saelemaekers ha voglia di giocarsi le sue carte nuovamente in rossonero. Anche perchè al Milan è arrivato in panchina un allenatore che lo apprezza molto soprattutto per la sua duttilità visto che può essere schierato in tutti i ruoli sia sulla fascia destra che su quella sinistra.

VOGLIA DI MILAN - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che Massimiliano Allegri ha chiesto alla società di trattenere il belga, il quale a sua volta vuole rimanere al Milan. Eppure gli estimatori non gli mancano sia in Italia che all'estero, in particolare in Premier League: c'è stato per esempio un sondaggio della Juventus, mentre in Inghilterra piace molto a Nottingham Forest e Aston Villa (clicca qui per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it). Nei suoi piani (e in quelli del Diavolo anche), però, stavolta non c'è un addio, ma la permanenza in rossonero.

OBIETTIVO RINNOVO - Saelemaekers ha ripetuto spesso di trovarsi molto bene al Milan e per questo punta a rinnovare presto il suo contratto con il club di via Aldo Rossi ch scade nel 2027. Qualche approccio tra le parti ci sarebbe già stato nelle scorse settimane, ma ora i dirigenti milanisti sono concentrati su queste ultime tre settimane di mercato estivo e dunque ogni discorso è rimandato a dopo il 1° settembre. Il belga potrebbe firmare un prolungamento fino al 2029 o addirittura anche fino al 2030 e avrà anche un ritocco dell'ingaggio (dagli attuali 2 a 2,5-2,7 milioni di euro annui).

