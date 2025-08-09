Milan, in arrivo un'offerta da 40 milioni del Newcastle per Thiaw: Comuzzo in pole come sostituto. Le ultime di Matteo Moretto

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

SU THIAW: "Ci sono novità importanti: questo week end potrebbe essere decisive per Malick Thiaw al Newcastle. Gli inglesi avevano provato a prendere altri difensori come Scalvini, ma non sono riusciti a chiudere per nessuno di questi profili. Il nome di Thiaw è sempre stato nella short-list del Newcastle. Qualche settimana fa il Milan aveva raggiunto un accordo con il Como per il tedesco a 25 milioni di euro, ma ora il Diavolo vuole di più perchè Allegri lo ritiene un giocatore importante. Quindi solo davanti ad una super offerta può partire Thiaw. In queste ore il Newcastle presenterà una nuova offerta da 40 milioni di euro, bonus compresi. Il Milan dovrà dire sì o no entro le prossime 48 ore. Il difensore tedesco ha già detto sì agli inglesi, con cui ha già un accordo. Ora è tutto quindi nelle mani del Milan che dovrà decidere se accettare o meno questa super offerta. Quindi week end decisivo per Thiaw al Newcastle".

SU COMUZZO: "Il primo nome per il post-Thiaw è Pietro Comuzzo della Fiorentina. Ha da poco rinnovato con i viola, ma il Milan ritiene che possa essere il profilo giusto. E' anche il nome che piace di più ad Allegri. Comuzzo è l'obiettivo numero uno e il Diavolo farà un tentativo. Potrebbe arrivare un'offerta da 25 milioni di euro più bonus. A gennaio Comuzzo era stato cercato dal Napoli che aveva proposto una cifra di poco superiore ai 20 milioni".

SU MUSAH: "Sono giorni importanti per Musah. Dopo aver manifestato il suo interesse, il Nottingham Forest è pronto a presentare la sua prima offerta per Musah: mi dicono che potrebbe essere di 25-26 milioni di pound (28-30 milioni di euro). Vedremo se dalle parole passeranno ai fatti. Per Allegri è un giocatore importante e per questo i 25 milioni di euro offerti dal Napoli non bastano più ora. Vedremo se l'offerta del Nottingham Forest basterà per strappare il sì del Milan".

SU HOJLUND: "Milan e United stanno parlando per un prestito oneroso da 5-6 milioni con diritto di riscatto a 40-45 milioni. La prossima settimana il club inglese avrà un faccia a faccia con il giocatore per capire insieme che strada prendere. Ad oggi mi confermano ancora che il giocatore vorrebbe restare e giocarsi le sue carte allo United e inoltre mi dicono che, in caso di addio, Hojlund vuole andare via a titolo definitivo".