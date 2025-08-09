Il CorSport in prima pagina: "Leoni, lo sgarbo. Il Milan può strapparlo all'Inter"
MilanNews.it
Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Leoni, lo sgarbo. Il Milan può strapparlo all'Inter". I nerazzurri sono da tempo sul giovanissimo difensore del Parma, ma senza le cessioni di Bisseck e Asllani non possono tentate l'affondo decisivo. E così nella corsa al centrale gialloblu può inserirsi il Diavolo che potrebbe piombare su Leoni nel caso in cui andasse in porto la cessione di Malick Thiaw su cui è in forte pressing il Newcastle.
Una carta importante che può giocarsi il Milan è anche l'ottimo rapporto che Massimiliano Allegri ha con il direttore sportivo del Parma Federico Cherubini con cui ha già lavorato ai tempi della Juventus.
Pubblicità
Rassegna Stampa
La Gazzetta sul mercato in uscita del Milan: "Una montagna di soldi. Adesso si fa sul serio per Thiaw e Musah"
Le più lette
1 Baseggio: "Ad oggi Jashari non può essere un titolare del Milan visti che gli altri centrocampisti in rosa"
4 Milan in pressing per il sì di Hojlund. Con lo United si tratta sulla cifra totale tra prestito e riscatto
Primo Piano
Milan in pressing per il sì di Hojlund. Con lo United si tratta sulla cifra totale tra prestito e riscatto
Modric a DAZN: "Ho ancora dei sogni calcistici, ed è anche per questo che sono venuto al Milan. Qui per vincere trofei"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com