Il CorSport in prima pagina: "Leoni, lo sgarbo. Il Milan può strapparlo all'Inter"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Leoni, lo sgarbo. Il Milan può strapparlo all'Inter". I nerazzurri sono da tempo sul giovanissimo difensore del Parma, ma senza le cessioni di Bisseck e Asllani non possono tentate l'affondo decisivo. E così nella corsa al centrale gialloblu può inserirsi il Diavolo che potrebbe piombare su Leoni nel caso in cui andasse in porto la cessione di Malick Thiaw su cui è in forte pressing il Newcastle.

Una carta importante che può giocarsi il Milan è anche l'ottimo rapporto che Massimiliano Allegri ha con il direttore sportivo del Parma Federico Cherubini con cui ha già lavorato ai tempi della Juventus.

