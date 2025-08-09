Dove vedere l'amichevole Leeds-Milan in tv. Data e ora della sfida
Questo pomeriggio il Milan giocherà la prima delle due amichevoli del weekend contro il Leeds a Dublino. Di seguito data, ora e diretta TV della sfida.
DOVE VEDERE LEEDS-MILAN
Data: sabato 9 agosto 2025
Ora: 16:00
Stadio: Aviva Stadium, Dublino
Diretta TV: DAZN
Web: MilanNews.it
