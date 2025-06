ufficiale Milan-Cremonese di sabato sera, poi a Lecce di venerdì. Dopo la sosta di domenica

La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i postitici delle prime tre giornate di campionato.

Il Milan esordirà sabato 23 agosto 2025 a San Siro alle 20:45 contro la Cremonese in diretta su DAZN. Poi andrà in trasferta a Lecce, match in programma venerdì 29 agosto 2025 alle 20:45 in diretta su DAZN e su Sky. La terza giornata sarà nuovamente casalinga: Milan-Bologna si giocherà domenica 14 settembre alle 20:45 in diretta su DAZN.

IL RIEPILOGO

1ª giornata, Milan-Cremonese, sabato 23 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN)

2ª giornata, Lecce-Milan, venerdì 29 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

3ª giornata, Milan-Bologna, domenica 14 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)

CALENDARIO SERIE A

Di seguito il dettaglio completo delle prime tre giornate di Serie A:

1ª GIORNATA

23/08/2025 Sabato 18.30 Genoa-Lecce DAZN

23/08/2025 Sabato 18.30 Sassuolo-Napoli DAZN

23/08/2025 Sabato 20.45 Milan-Cremonese DAZN

23/08/2025 Sabato 20.45 Roma-Bologna DAZN/SKY

24/08/2025 Domenica 18.30 Cagliari-Fiorentina DAZN

24/08/2025 Domenica 18.30 Como-Lazio DAZN/SKY

24/08/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Pisa DAZN

24/08/2025 Domenica 20.45 Juventus-Parma DAZN

25/08/2025 Lunedì 18.30 Udinese-Verona DAZN

25/08/2025 Lunedì 20.45 Inter-Torino DAZN/SKY

2ª GIORNATA

29/08/2025 Venerdì 18.30 Cremonese-Sassuolo DAZN

29/08/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Milan DAZN/SKY

30/08/2025 Sabato 18.30 Bologna-Como DAZN

30/08/2025 Sabato 18.30 Parma-Atalanta DAZN

30/08/2025 Sabato 20.45 Napoli-Cagliari DAZN

30/08/2025 Sabato 20.45 Pisa-Roma DAZN/SKY

31/08/2025 Domenica 18.30 Genoa-Juventus DAZN

31/08/2025 Domenica 18.30 Torino-Fiorentina DAZN/SKY

31/08/2025 Domenica 20.45 Inter-Udinese DAZN

31/08/2025 Domenica 20.45 Lazio-Verona DAZN

3ª GIORNATA

13/09/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Parma DAZN

13/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Inter * DAZN

13/09/2025 Sabato 20.45 Fiorentina-Napoli DAZN/SKY

14/09/2025 Domenica 12.30 Roma-Torino DAZN

14/09/2025 Domenica 15.00 Atalanta-Lecce** DAZN

14/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Udinese DAZN

14/09/2025 Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN/SKY

14/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Bologna DAZN

15/09/2025 Lunedì 18.30 Verona-Cremonese DAZN

15/09/2025 Lunedì 20.45 Como-Genoa DAZN/SKY

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.

(**) nel caso in cui la 1ª gara di UEFA Champions League che vedrà impegnata la Società Atalanta BC fosse calendarizzata nella giornata di martedì 16 settembre 2025, la gara di Campionato di Serie A Enilive Atalanta-Lecce sarà programmata sabato 13 settembre 2025 con inizio alle ore 15.00