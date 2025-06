Milan all'assalto di Javi Guerra: un'operazione alla Reijnders

Uno dei temi estivi del Milan è senza alcun dubbio la rivoluzione di centrocampo. Tutto è cominciato con la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e potrebbe proseguire con quella di Yunus Musah, conteso tra Napoli e Premier League. Per rimpiazzarli, Igli Tare è arrivato con le idee chiare: ha bloccato Modric, ha ottenuto il sì di Xhaka in attesa del Leverkusen, sta puntando tutto su Javi Guerra come nuovo colpo in prospettiva per la linea mediana.

Colpo alla Reijnders

Questa mattina la Gazzetta dello Sport parla di Javi Guerra come il nuovo Reijnders. Da un punto di vista tattico non si può affermare con certezza che lo spagnolo sia un giocatore simile all'olandese: il classe 2003, impiegabile anche come mezzala, è un giocatore di pensiero e di posizione. Negli ultimi due anni ha trovato anche qualche gol, anche se non è votato all'inserimento come l'ex AZ. La vera similitudine è da ricercare nella tipologia di operazione: il Milan comprò Reijnders per 20 milioni e oggi l'ha rivenduto per una cifra che può toccare i 70 con i bonus. Guerra potrebbe incarnare la filosofia della società in pieno: puntare su giovani da valorizzare.

Richieste del Valencia

A differenza di Reijnders, Guerra arriverebbe con due anni in meno sulla carta di identità ma anche con un'esperienza maggiore in un campionato top europeo come LaLiga in cui gioca in pianta stabile da almeno tre anni (da titolare negli ultimi due). Il Milan ha messo sul piatto una prima offerta da 18 milioni più bonus ma la richiesta del Valencia, con cui i rapporti sono comunque buoni dopo l'affare Musah di due stagioni fa, sarà complessivamente di 25 milioni. Da capire se le due squadre riusciranno a venirsi incontro, considerando che Guerra ha un contratto in scadenza nel 2027 e non ha rinnovato: questo comporta che gli spagnoli non potranno troppo tirarla per le lunghe.