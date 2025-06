Milan-Guerra: il Valencia fa muro e considera "offensiva" la prima offerta rossonera. Le ultime dalla Spagna

vedi letture

Il Milan ha messo nel mirino Javi Guerra del Valencia per rinforzare il suo centrocampo e ha già presentato una prima offerta ufficiale da 16 milioni di euro più quattro milioni di bonus, proposta che il club spagnolo ha rifiutato subito e ha considerato "offensiva" in quanto il valore del giocatore attualmente impegnato con la Spagna Under 21 all'Europeo è molto pù alta.

INCEDIBILE - Lo scrive il quotidiano valenciano Levante che spiega che per il Valencia il giovane centrocampista vale più di 25 milioni di euro. Inoltre, il club spagnolo lo ritiene incedibile, anzi è al lavoro per rinnovare il suo contratto che scade nel 2027 (il prolungamento non appare però così vicino al momento). In questa stagione, Guerra è cresciuto tantissimo e l'allenatore Corberan lo considera un elemento chiave del centrocampo. Nel mercato, si sa, le cose possono cambiare velocemente, ma l'intenzione del Valencia è dunque quella di non cedere il mediano classe 2003.

LA DIFFERENZA CON MUSAH - Milan e Valencia hanno già trattato due estati fa Yunus Musah, passato poi in rossonero per 20 milioni di euro più uno di bonus. Anche in quel caso l'offerta iniziale del Diavolo era stata molto più bassa (7-8 milioni scrive il quotidiano Levante), ma c'è una grossa differenza rispetto alla trattativa per il centrocampista americano: oggi il club spagnolo non ha necessità di vendere come due anni fa e quindi può permettersi di fare muro. Se il Milan vuole davvero Javi Guerra, deve quindi alzare la sua offerta, altrimenti sarà davvero impossibile convincere il Valencia a cederlo.