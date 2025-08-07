Milan, ora tutto sull'attaccante: Vlahovic nome caldo, ma serve pazienza. Hojlund può diventare un'occasione

vedi letture

Con la conclusione della telenovela Ardon Jashari, che da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, in via Aldo Rossi sono vicini a chiudere un altro colpo di mercato, stavolta in difesa: è vicino infatti l'arrivo anche di un altro giocatore svizzero, vale a dire Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys, con il quale l'accordo verrà trovato intorno agli 8-9 milioni di euro. Poi sarà il momento di concentrare tutti gli sforzi sull'attacco e sul nuovo numero 9 da regalare a Max Allegri.

VLAHOVIC NOME CALDO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il nome caldo è sempre quello di Dusan Vlahovic, centravanti in uscita dalla Juventus. Si tratta però di un affare non semplice che potrebbe sbloccarsi solo verso gli ultimi giorni del mercato estivo. Il Milan avrà pazienza di aspettare fino a fine agosto? Per questo motivo, i dirigenti milanisti non perdono di vista le alternative: ad oggi il piano B più credibile è Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United.

PIANO B - Il club inglese sta chiudendo l'acquisto dal Lipsia di Benjamin Sesko per 85 milioni di euro e dunque il danese è destinato a diventare presto un esubero. L'ex Atalanta può essere quindi un interessante occasione di mercato per il Diavolo anche se ovviamente solo a certe condizioni: i Red Devils dovrebbero infatti aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Per lo United non sembra intenzionato ad accettare questa formula, vedremo se lo scenario cambierà da qui al 1° settembre, giorno in cui chiuderà il mercato estivo.

