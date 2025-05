Conceiçao a DAZN: "Fofana aveva un problema che si è riacutizzato. Oggi la dimostrazione di un gruppo unito e forte"

Mister Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Genoa-Milan 1-2. Queste le parole del tecnico portoghese:

Quanto è soddisfatto di quanto questa squadra ha carattere, anche oltre le individualità?

“Penso che ancora oggi è stata la dimostrazione di un gruppo unito e forte, dove chi entra nel corso della partita ha dato qualcosa in più. Abbiamo cambiato a livello di posizione e abbiamo messo Joao con Santi davanti e abbiamo aperto un po’ l’attacco. La dimostrazione non della bravura dell’allenatore ma della bravura dei giocatori

Cosa ha detto in quel cerchio a fine partita? Che ora si va a vincere la Coppa Italia?

“No. Che chi non è stato utilizzato deve lavorare perché domani è giorno libero. Va bene? È proprio così. Io non sono bugiardo eh, preferisco non dire le cose invece che dire bugie”.

Voleva proporre prima questo sistema di gioco?

“Abbiamo cominciato in una maniera e abbiamo finito in un’altra, mi pagano per lavorare e leggere la partita. A volte noi allenatori riusciamo a dare qualcosina in più alla squadra e alle volte non riusciamo. La bravura è dei giocatori che sono andati dentro e hanno creduto in quello che lavoriamo. Non lavoriamo solo ad un sistema. Lavoriamo a livello individuale e settoriale e anche nel collettivo. Ci sono degli errori a volte, come per il gol preso. Durante la settima, da quando abbiamo più tempo per lavorare, cerchiamo di dare altre soluzioni ai giocatori. Per questo siamo a Milanello, molto concentrati a lavorare su queste cose. Quando i giocatori riescono e vinciamo siamo contenti”.

Fofana sta bene?

“Ha avuto un piccolo problema al piede, anche durante la settimana ha fatto uno sforzo per potersi allenare. Ha sentito riacutizzarsi la situazione. Ha un piccolo problema, penso niente di speciale. Dobbiamo gestirlo, tutti sono importanti, tutti i giocatori”.