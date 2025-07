Il Milan punta Brown: il 2002 del Gent ha le carte in regola per essere il post Theo?

Dopo sei anni di alti e bassi, ma i picchi toccati rimarranno nella storia del club e nel cuore di tutti i tifosi, il Milan saluta Theo Hernandez: il francese, ad un anno dalla scadenza del contratto, si trasferisce all'Al-Hilaldi Simone Inzaghi per circa 25 milioni di euro. La trattativa si è sbloccata solo negli ultimi giorni, ma il destino di Theo era ormai segnato da tempo: i rossoneri hanno avuto diversi mesi per non farsi trovare impreparati una volta arrivati al momento di andare ad individuare un sostituto. Allegri ha detto che per il momento c'è Bartesaghi, ma ha anche aggiunto che Tare e la società si faranno trovare pronti per cogliere le occasioni che si presenteranno.

Non sappiamo se Archie Brown sia o meno un'occasione, ma di sicuro è un terzino promettente, con una discreta esperienza europea ed un fisico più che importante. Classe 2002, corpo longilineo per un 190 cm d'altezza e tanta esplosività nelle lunghe leve di cui dispone: il laterale sinistro del Gent è un giocatore ancora da formare, ma la base su cui lavorare sembra essere decisamente importante. Nato a Birmingham, per è stato utilizzato solo nella nazionale U20 dell'Inghilterra.

Per caratteristiche tecniche, fisiche ed età sembra poter rientrare nei parametri del Milan: talentuoso, fisicamente prorompente, futuribile ed eventualmente rivendibile tra qualche anno. Come detto, è un calciatore che fa grande affidamento ai suoi mezzi fisici importanti. Viene da una stagione con 46 presenze, 3 gol (2 dei quali in Conference League) e 6 assist. Brown ama giocare in ampiezza e andare sul fondo per crossare, ma all'occorrenza sa far valere la sua tecnica di base superiore alla media anche nello stretto, nei pressi dell'area di rigore.

Da capire che tipo di impatto potrebbe avere con la fase difensiva richiesta dalla Serie A, la la giovane età ed il fisico importantissimo sono dalla sua parte. Lavorare con un allenatore come Allegri, decisamente attento alla fase difensiva, potrebbe essere un plus da non sottovalutare. Da migliorare la situazione disciplinare: in carriera ha collezionato 33 gialli e 2 rossi in 205 presenze tra i professionisti.

Per quanto riguarda i costi la sensazione è che il Gent possa chiedere tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Il Milan, ha riportato ieri Matteo Moretto, al momento non ha ancora avuto un contatto diretto col club belga, mentre i dialoghi con il terzino ed il suo entourage sono stati continui negli ultimi giorni. Probabilmente quando ci sarà l'ufficialità di Theo allora si inizieranno a capire meglio anche le intenzioni dei rossoneri per il ruolo: nel frattempo quello di Archie Brown è uno dei nomi da tenere assolutamente in condiderazione.