Allegri lo conferma leader, Tare lo valorizza: Maignan riparte da capitano, il rinnovo non è più utopia

Mike Maignan è tornato a Milanello. Dopo settimane di voci, riflessioni e qualche incertezza sul futuro, il portiere francese ha ripreso la preparazione con il Milan. Lo ha fatto con il consueto atteggiamento determinato e professionale, consapevole del suo ruolo centrale (per ora) all’interno del progetto rossonero.

La conferma di Allegri: Maignan capitano

Come confermato anche dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, Maignan sarà ancora il capitano del Milan per la stagione che sta per cominciare. Un segnale chiaro da parte del club e dell’allenatore, che puntano sulla sua leadership non solo in campo, ma anche all’interno di uno spogliatotoio che ha bisogno, assolutamente, di giocatori e uomini importanti nel presente, e perchè no? Anche con uno sguardo rivolto al futuro.

Maignan resta un punto chiave, nonostante tutto

Dopo una stagione un po' complicata sotto il profilo fisico e della continuità, Maignan ha scelto di restare. Le voci sul Chelsea si sono spente, e per il momento il portiere francese resta un punto fisso della squadra. Con un rinnovo ancora lontano, Mike dovrà concentrarsi sul presente.

Esiste uno spiraglio?

Forse. La conferma di Mike potrebbe riaprire anche un altro fronte: quello del rinnovo contrattuale. Il numero uno francese è attualmente legato al club fino al 2026 e le discussioni per un prolungamento, con adeguamento dell’ingaggio, erano state messe in stand-by da tempo viste le voci di mercato del Chelsea dalla Premier.

Con l’inizio della nuova era tecnica e la conferma del suo ruolo centrale, non è escluso che nelle prossime settimane la società e l’entourage del giocatore possano tornare a parlare di futuro. Da parte del Milan c’è l’intenzione di trattenere i pilastri della rosa, e Maignan è considerato uno dei cardini del progetto.

Il primo passo, intanto, è stato compiuto: Maignan resta e sarà il volto del nuovo Milan di Allegri. Il prossimo potrebbe essere legarlo a lungo termine al club.

