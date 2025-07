Il Club Brugge fa ancora muro per Jashari. L'ad fa chiarezza: "Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. Al momento..."

Il Club Brugge vuole tenere Ardon Jashari, a meno che non arrivi un'offerta davvero irrinunciabile. E' questo che emerge dalle parole dell'ad del club belga Bob Madou a Het Laatste Nieuws e Het Nieuwsblad che ha fatto chiarezza sulla posizione della società neroblu: "Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. E senza parlare di soldi (sorridendo, ndr). Tutti sanno che cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo.

Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà" riporta gazzetta.it. Dunque non sembra bastare l'ultima offerta del Milan che dovrà fare un ulteriore rilancio se vorrà convincere i belgi a cedere il centrocampista svizzero che sta spingendo da tempo per trasferirsi in rossonero.