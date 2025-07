MN - Jashari, Milan fermo sulla sua posizione: società convinta di aver fatto il massimo. Se il Bruges non accetta, si va su altro obiettivo

Dopo il nuovo rifiuto incassato dal Club Brugge per Ardon Jashari, il Milan resta fermo sulla sua posizione e non intende quindi fare ulteriori rilanci. Dunque i rossoneri non alzeranno la loro offerta da 32,5 milioni di euro più bonus per arrivare al massimo a 37 milioni per il centrocampista svizzero che da settimane spinge per il trasferimento a Milanello. La società di via Aldo Rossi è convinta di aver fatto il massimo, quindi o il Club Brugge, che non ha in mano altre offerte, accetta la proposta milanista oppure il Milan andrà su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo.

"Ci siamo seduti con il Milan. Per cortesia. E senza parlare di soldi. Tre ore senza parlare di soldi, è stato un tempo lungo in questo caso (…) Tutti sanno cosa ha fatto Ardon, ma non pensiamo che sia arrivato alla fine del suo ciclo qui“ sono state le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Club Brugge, Bob Madou. E ancora: "Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà".

Nelle scorse ore, sono arrivate poi anche le parole del Director of Football del Club Brugge Dévy Rigaux ha parlato così della trattativa con il Milan per Ardon Jashari: "Questo fa parte del calciomercato. E non è la prima volta che mi capita. Anche Izquierdo, ad esempio, a un certo punto voleva andarsene. Bisogna assicurarsi che i giocatori siano consapevoli del motivo per cui si nega loro qualcosa. È ovvio? No, non lo è. Non c'è modo di ribaltare una cosa del genere? Nemmeno quello. Abbiamo detto chiaramente ad Ardon cosa ci aspettiamo da lui. Se gli è stato promesso un trasferimento in cambio di una cifra record? Noi non promettiamo mai a nessuno un trasferimento. Se c'è un momento in cui un giocatore è arrivato alla fine di un ciclo e c'è un top club che fa un'offerta adeguata che conferma o supera il valore del giocatore in quel momento, allora succederà. Maxim De Cuyper è un ottimo esempio. L'anno scorso abbiamo rifiutato il Galatasaray, ora è al Brighton. E poi lavoriamo anche nella storia. A distanza di un anno, De Cuyper è una figura di spicco e internazionale a tutti gli effetti. Se Jashari si confermerà un altro anno qui, non uno, ma diversi top club arriveranno in modo concreto. Senza voler dire che ora c'è solo il Milan".