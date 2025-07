Marchetti: "Oggi previsto un incontro tra il Milan e l'agente di Morata"

Il Galatasaray ha approfittato della sua presenza a Milano per discutere anche di Morata, promesso sposo del Como. Per sbloccare il trasferimento serve la risoluzione con il Milan, con cui oggi è previsto un incontro tra l’agente dello spagnolo e la dirigenza rossonera. Ma soprattutto il Gala ha cercato un contatto con l’Inter per Calhanoglu. L’incontro c’è stato ed è stato cordiale ma non risolutivo: non sono infatti emerse le condizioni giuste e il centrocampista turco resterà ancora in nerazzurro. Salvo clamorose sorprese: l’Inter infatti ha deciso che se Calha dovesse partire in ritiro per la nuova stagione allora non si muoverà più e da parte del giocatore, finora, non ci sono state particolari pressioni ad andare via. Certo ci sarà da risolvere la questione dello spogliatoio, scoppiata dopo il Mondiale per Club, ma è un problema che l’Inter conta di risolvere.

Intanto il Milan tenta un nuovo assalto per Guela Doué dello Strasburgo, mentre in difesa si sonda anche Archie Brown del Gent. Si attende ancora una risposta dal Brugge per Jashari, che ha già rifiutato altre destinazioni. In uscita Theo Hernandez (visite fatte con l’Al Hilal), Thiaw ha detto no al Como. In entrata, pista viva per Boniface in attacco.