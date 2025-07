MN - I dirigenti del Bruges sulla trattativa Milan-Jashari: "No comment"

La dirigenza del Club Brugge ha lasciato da poco la sede dell’Inter stando a quanto appreso dall'inviato sul posto di MilanNews.it. Nessuna dichiarazione da parte né del direttore sportivo Devy Rigaux né del direttore generale Bob Madou, presenti in viale Liberazione per discutere con la società nerazzurra del passaggio in Belgio del giovane Stankovic.

Un secco "No comment" anche in merito alla trattativa tra il club belga e il Milan per Jashari, che nella mattinata di oggi ha subito l'ennesima (brusca) frenata del caso con le dichiarazioni dei due dirigenti a Het Laatste Nieuws e Het Nieuwsblad.