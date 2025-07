Il Milan vuole anticipare la concorrenza turca e della Premier e chiudere per Brown

vedi letture

Il Milan vuole chiudere subito per il terzino sinistro dopo la cessione di Theo Hernandez, con il preferito che sembra essere Archie Brown del Gent. Ne parla Matteo Moretto, giornalista di ESPN, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Theo ufficiale all’Al-Hilal e oggi il Milan accelera per Archie Brown. Sabato notte vi abbiamo raccontato di come il Milan avesse Archie Brown in questa shortlist di terzini sinistri. Nelle ultime ore ha guadagnato posizioni importanti, vi posso dire che Milan e Gent sono vicini ad un accordo per Archie Brown, che ha anche altre offerte: una dalla Premier, molto interessante, e una dalla Turchia. Il Milan sta provando ad accelerare: accordo vicino con il Gent e dettagli per quanto riguarda il contratto del calciatore. Dialoghi costanti, il Milan vuole provare ad anticipare la concorrenza e chiudere".