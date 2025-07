Nuovo nome per l'attacco rossonero: secondo la Gazzetta il Milan segue Schick

La lista dei nomi per l'attacco del Milan, scrive Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, è fatta da giocatori che arrivano da stagioni difficili, Nunez e Vlahovic, giocatori forti fermati dagli infortuni, Boniface, calciatori che non hanno rispettato le aspettative: Jackson. A questi nomi, già spesi nei giorni scorsi, si aggiunge anche quello di Patrick Schick.

Il Milan cerca un giocatore che ricordi, in alcuni aspetti, Giroud: fisico, presenza in area, gol, bravo a far salire la squadra. Nunez piace molto ad Allegri e Tare, ma costa molto e c'è la fortissima concorrenza del Napoli. Vlahovic, che ha già lavorato con Allegri e conosce benissimo la Serie A, ha un contratto che al momento rende tutto in salita. Boniface e Jackson intrigano, ma al momento i rapporti con Leverkusen e Chelsea, incrociati da poco per le trattative per Xhaka e Maignan, non sono dei migliori.

E infine la novità Schick: il Milan lo segue con interesse, conscio che il ceco è maturato rispetto alla deludente esperienza alla Roma: nell'utlima stagione ha segnato 21 gol in Bundesliga, rubando anche il posto da titolare a Boniface (limitato dagli infortuni). È un nome che di recente è stato discusso internamente a Casa Milan: da capire nei prossimi giorni che evoluzioni ci saranno.