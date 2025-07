Moretto: "Milan, oggi nuovi contatti per Jackson. Su Mateta e Vlahovic..."

Che il Milan sia alla ricerca di un attaccante in questa finestra di mercato non è un mistero: ad oggi sono diversi i nomi accostati ai rossoneri, di ogni tipo, costo e fattibilità. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto su tre profili. Le sue dichiarazioni:

"Per quanto riguarda Nico Jackson il Milan oggi ha avuto nuovi contatti per provare ad approfondire la parte economica dell’operazione, la fattibilità economica dell’operazione: è difficile ma Nico Jackson è un pallino del Milan, da tempo. E oggi il Milan ha provato ad entrare un po’ più a fondo in quelle che sono le venature di questa situazione. Ci sono stati dei dialoghi, l’operazione resta comunque molto complicata: per il Chelsea è un calciatore che sì, può lasciare il club, ma alle condizioni del Chelsea. Vediamo se il Milan può arrivare effettivamente a queste condizioni. Due giorni fa vi ho detto che è una trattativa molto molto complicata a livello economico, vedremo se ci saranno aperture in questo senso.

Mateta è un nome che resta nella shortlist, insieme a quello di Dusan Vlahovic e a quello di Victor Boniface, anche se è un profilo molto difficile a livello economico. Mateta è un nome che Allegri sicuramente sta valutando: per caratteristiche è un profilo che intriga. Ad oggi non è un priorità ma è un nome che resiste in lista, come Vlahovic".