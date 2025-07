MN - Tavolieri sull'affare Jashari: "Il Bruges si sta dimostrando un club forte"

vedi letture

Con il collega belga Sacha Tavolieri, grande esperto di mercato, abbiamo fatto il punto sulle trattative del Milan con i club belgi. L'ultimo nome della lista è quello di Archie Brown, terzino sinistro inglese del Gent. E un occhio sempre a Jashari, la cui trattativa sta assumendo i contorni della telenovela. Ecco le sue parole a MilanNews.it

In passato tra i terzini visionati dal Milan c'era Maxim De Cuyper, appena acquistato al Brugge. Con Brown siamo tanto lontani a livello qualitativo?

"Il paragone non si può fare. De Cuyper è un giocatore più pronto. Archie ha un gran potenziale, come detto ma come impatto, Brown non riesce ad avere continuità. Non è pronto per il Milan e non può essere paragonato a De Cuyper, che è già internazionale, ha dimostrato con la Nazionale e in Champions col Brugge di poter fare grandi partite".

Qual è a oggi il valore di Archie Brown?

"Credo che a oggi valga sui 5 milioni. Non è un calciatore troppo caro, ma non credo che sia una trattativa concreta col Milan".

Intanto è fase di stallo la trattativa Milan-Brugge per Jashari

"Era chiaro che il Brugge non volesse muoversi dai 40 milioni e si stanno dimostrando un club forte mantenendo questa posizione. Quindi l'offerta di 33 più 5 di bonus dev'essere rivista, ma le discussioni sono aperte. Poi Jashari vuole andare al Milan e il Milan vuole Jashari a tutti i costi. Il ragazzo ha già l'accordo, aspetta quello tra i club. Penso che si troverà".