Mercato Milan, salgono le quotazioni di Boniface per l'attacco: costa 30 milioni

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che per l'attacco rossonero sta prendendo sempre più quota il nome di Victor Boniface, centravanti classe 2000 del Bayer Leverkusen e della nazionale nigeriana. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Intanto i rossoneri hanno ricevuto un nuovo no del Club Brugge per Ardon Jashari: per i belgi non è sufficiente l'offerta presentata dal Diavolo da 32 milioni di euro più bonus.

Malick Thiaw ha detto no al Como e questo rifiuto blocca il Milan che senza la sua cessione non può andare all'assalto di Giovanni Leoni, difensore del Parma. Ad approfittarne potrebbe essere l'Inter, anche lei molto forte sul giovane centrale gialloblu, che potrebbe tentare l'affondo e anticipare così la concorrenza del Diavolo.