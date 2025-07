Moretto: "Il Valencia offre il rinnovo a Guerra. Milan in attesa, sul giocatore anche altri club"

Matteo Moretto ha pubblicato un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano nel quale ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

Su Jashari: "E' arrivata la risposta pubblica del Club Brugge all'ultima offerta del Milan da 32,5 milioni di euro più bonus per Ardon Jashari: il club belga ha preso tempo e questa mattina, attraverso i giornali del Belgio, ha fatto sapere che la proposta del Milan non basta. Le dichiarazioni dell'ad del Club Brugge sono state piuttosto chiare. Sono stati di fatto confermati i contatti con il Milan e la volontà del giocatore che sta spingendo per andare al Milan, ma anche che l'offerta del Diavolo non è sufficiente. I belgi vogliono 35 milioni di euro di base fissi garantiti, che sono la parte più importante, più bonus per arrivare a quasi 40 milioni complessivi. Il Club Brugge sa che Jashari vale tanto e quindi sa che questa cifra prima o poi può arrivare. Fino a ieri sapevo che il Milan non era intenzionato a fare ulteriori rilanci, quindi di fatto ora la trattativa è in stand-by. Vedremo cosa deciderà di fare il Milan".

Su Guerra: "Oggi l'entourage di Javi Guerra incontrerà il Valencia che gli proporrà la sua offerta per il rinnovo di contratto. Poi tutto sarà nelle mani del centrocampista spagnolo che dovrà decidere se restare o se accettare un'altra sfida. Il Milan è in attesa, ma ci sono anche altri club, in particolare uno inglese e uno spagnolo. Dopo l'incontro di oggi si capirà come si potrà evolvere la situazione".

Su Theo Hernandez: "Piccolo aggiornamento su Theo Hernandez: nella notte di ieri Theo ha firmato il triennale da 20 milioni di euro a stagione con l'Al Hilal. Tutto fatto quindi, non ci sarà nessuna marcia indietro".