Allegri sogna profili di livello per il suo attacco: Tare alla "prova del 9"

Santiago Gimenez non risponde all'ideale allegriano di attaccante, motivo per il quale il Milan è alla ricerca di un altro numero 9 in questo calciomercato. Il messicano, salvo incredibili colpi di scena, rimarrà, ma gli verrà comunque affiancata un'altra prima punta simile per caratteristiche ad Olivier Giroud, Igli Tare docet.

Allegri sogna profili di livello, ma serve un gioco di incastri (e uno sforzo economico)

Per l'attacco del suo Milan Massimiliano Allegri sogna profili di livello, ma senza la Champions League, e con un budget sì importante ma alla fine limitato, il club rossonero difficilmente riuscirà a prendersi un posto in prima fila nel mercato delle punte, ma altro non dovrà fare che aspettare che si inneschi il domino.

Scrive Tuttosport che Mateo Retegui è senza ombra di dubbio uno dei profili preferiti da Max Allegri, ma l'Atalanta per l'ultimo capocannoniere della Serie A chiede circa 60 milioni di euro. Anche Moise Kean è in lista, e nonostante abbia una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, la Fiorentina lo valuta tantissimo.

Oltre ai due italiani negli ultimi giorni si è anche parlato di Victor Boniface, attaccante che il Bayer Leverkusen non valuta meno di 45 milioni di euro. E considerato il precedente Xhaka, le Aspirine sono un osso duro da convincere. Le alternative low cost rispondono ai nomi di Philippe Mateta del Crystal Palace (35 milioni, ma ha 28 anni), Rasmus Hojlund (Manchester United) ed Aleksander Mitrovic (Al-Hilal), ma alla fine tutte le strade potrebbero portare proprio a Dusan Vlahovic.

Il Milan continua a negare un interessamento per il serbo, che ad agosto potrebbe diventare una vera e propria opportunità, anche se naturalmente servirà un incastro economico fra cartellino, ingaggio e addio alla Juventus, non semplice da trovare.