Pellegatti sull'attaccante: "40-45 milioni, con 20 non compri niente"

Tra gli obiettivi di mercato del Milan, oltre ai terzini, c'è anche un attaccante da mettere in comeptizione con Santi Gimenez. Carlo Pellegatti, in diretta a Tutti Convocati su Radio 24, la pensa così:

Le parole di Carlo Pellegatti sulla questione punta: “Adesso vediamo i terzini e poi, più avanti, l’attaccante. Anche lì per l’attaccante, per la cartina di tornasole, bisogna mettere la lira. Come diciamo a Milano: la fresca. Vlahovic? Loro dicono di no. Però vale sempre al 9 di luglio, loro dicono no. E quindi stiamo al loro no. Vediamo chi. Però bisogna prenderne uno vero. Amici: 35-40-45 milioni. Con 20 non compri niente. Sì, grandissimo colpo, ma non possiamo sperare nel colpo. Però il certo costa…”