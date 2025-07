Dialogo, complicità e richiami: la ricetta di Max per lanciare Leao

La stagione del Milan è ufficialmente cominciata nella mattinata di lunedì, e scrive La Gazzetta dello Sport che già si nota un progetto architettonico: costruire un punte per portare Rafael Leao a un livello superiore, sul monte abitato dai giocatori che fanno la differenza.

Dialogo, complicità e richiami

Con il campione lusitano Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao avevano deciso di usare il bastone, non amando alcuni suoi comportanti che in alcune circostanze gli sono anche costati qualche panchina di troppo. Qualcosa non ha funzionato, ma la chiamata di Max Allegri segna una sorta di ritorno al passato, di un modo di lavorare ed un atteggiamento nei suoi confronti molto simile a quello avuto da Stefano Pioli.

Dialogo, complicità e richiami, è questa la ricetta di Max per lanciare una volta e per tutte Leao. Basti pensare che lunedì, nel corso dell'allenamento pomeridiano aperto al pubblico, il tecnico livornese si è dedicato molto al portoghese, parlandogli sia prima dell'inizio della sessione che durante. Potrebbe essere dunque questa la chiave per spingere Leao alla definitiva consacrazione, proprio come faceva Stefano Pioli. Il tecnico emiliano lo pungolava, ma allo stesso tempo coccolava perdonandogli qualche ritardo o atteggiamento, ritagliandogli comunque un posto in campo la domenica convinto che sarebbe stato ripagato. E questo modo di lavorare lo spogliatoio apprezzava, così come Leao stesso, che tra il gennaio 2022 ed il maggio 2023 è stato più che mai decisivo.