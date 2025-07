Capello vota Gimenez: "Ha fatto vedere cose importanti, è giusto tenerlo. Diamogli tempo"

vedi letture

Intervistato dai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare sui singoli, come ad esempio Rafael Leao, che è chiamato ad un importante salto di qualità con Max Allegri in panchina, e Santiago Gimenez. Di seguito un estratto delle sue parole:

Su Gimenez

"Quando era arrivato, il messicano aveva fatto vedere cose importanti, è giusto tenerlo. Diamogli tempo. Mi piace come si muove, detta profondità e si butta nello spazio, non sempre. Secondo me il suo difetto è che è stato troppo timido".