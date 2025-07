Pubill o Doué a destra, Brown a sinistra: il nuovo Milan spinge su entrambe le fasce

Il nuovo Milan spinge forte su entrambe le fasce. L'idea di Max Allegri è quella di creare due corsie di spinta che possano fare la fortuna di questa squadra, che negli ultimi anni ha costruito gran parte dei suoi successi prevalentemente dalla parte della coppia composta da Theo Hernandez e Rafael Leao.

Con il francese prossimo a diventare un nuovo calciatore dell'Al-Hilal, il Milan ha da che colmare un importante vuoto a sinistra in questo calciomercato, ma c'è da lavorare anche tanto, e bene, sulla destra per poter parlare di rosa, e difesa, completa

Il sostituto di Theo Hernandez

Il solo Bartesaghi non basta, motivo per il quale il Milan lavorerà in questo calciomercato per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo terzino sinistro dopo l'uscita di Theo Hernandez. Nel corso di queste settimane si è tanto parlato di Oleksandr Zinchenko, ma il principale candidato alla fascia sinistra rossonera sarebbe Archie Brown del Gent.

Classe 2002, inglese, nell'ultima stagione ha collezionato 46 presenze con la maglia della società belga, impreziosite da 3 gol e 6 assist. Quello di Brown è un profilo che piace tanto soprattutto al direttore sportivo Igli Tare, che avrebbe anche già avuto un contatto diretto con gli agenti del calciatore nella giornata di ieri. A fronte di questo è piuttosto scontato pensare che il Milan possa approfondire il discorso nel corso della settimana, con il Gent che valuta il terzino tra i 10 ed i 15 milioni di euro.

L'altra fascia

Emerson Royal e Filippo Terracciano sono in uscita, quindi il discorso fatto per la sinistra vale anche per la destra. Certo, in queste prime esercitazione si potrebbe arretrare Alexis Saelemaekers, ma il solo Alex Jimenez potrebbe non bastare a Max Allegri per il resto della stagione.

Per questo motivo il Milan avrebbe messo nel mirino due giocatori, Alex Pubill e Guela Doué, per il quale sarebbe anche stata presentata allo Strasburgo una prima offerta ufficiale da 15 milioni di euro, ritenuta però troppo bassa dalla società francese.