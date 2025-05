Per la prima volta con Conceiçao, il Milan ha vinto tre partite di fila

Con la vittoria in casa del Genoa per 2-1, il Milan ha trovato la terza vittoria di fila per la prima volta da quando Sergio Conceicao siede sulla panchina. Dopo il successo in Coppa Italia contro l'Inter e la vittoria di settimana scorsa contro il Venezia, ecco una gioia anche al Ferraris. In generale nella stagione rossonera, tre vittorie consecutive erano arrivate solamente in un'altra occasione con Fonseca: vittoria contro lo Slovan Bratislava (Champions League), l'Empoli (Serie A) e il Sassuolo (Coppa Italia).

Considerando solamente il campionato, le tre vittorie di fila sono arrivate solo a inizio stagione, sempre con Paulo Fonseca: la vittoria contro il Venezia per 4-0, quella nel primo derby stagionale 2-1 e poi la vittoria contro il Lecce 3-0.