La classifica di Serie A dopo 35 giornate: il Milan accorcia su Bologna, Juve e Fiorentina, ma resta nono

Il Milan vince in rimonta sul campo del Genoa e accorcia sulla Fiorentina, seppur restando nono in classifica: adesso i viola, ottavi, sono infatti solamente a +2 sui rossoneri. Resta invece tredicesima la squadra di mister Vieira, che naviga comunque ormai da tempo in acque non pericolose. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A dopo tutte le gare valide per il 35° turno.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 68 (35)

4. Juventus 63 (35)

5. Roma 63 (35)

6. Lazio 63 (35)

7. Bologna 62 (35)

8. Fiorentina 59 (35)

9. Milan 57 (35)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (35)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (35)

Programmazione e assegnazione televisiva della 35ª giornata

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino - Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese 1-2

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma - Como 0-1

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce - Napoli 0-1

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter - Hellas Verona 1-0

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli - Lazio 0-1

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza - Atalanta 0-4

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma - Fiorentina 1-0

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna - Juventus 1-1

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa - Milan 1-2