Il Milan vince ancora: quattro successi nelle ultime cinque gare, decisivi Maignan e Leao

vedi letture

Il Milan vince ancora e Sergio Conceiçao sembra aver davvero trovato la strada giusta. Nelle ultime cinque partite giocate, i rossoneri hanno portato a casa quattro successi, l'ultimo appunto ieri sera nel posticipo del lunedì in casa del Genoa: 2-1 in rimonta grazie alla rete di Rafael Leao e all'autogol di Frendrup. Decisivo nelle file milaniste anche Mike Maignan, autore di due miracoli incredibili nel primo tempo prima su Norton-Cuffy e poi sul quasi autogol di Pulisic.

ALTRA RIMONTA - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, questa vittoria fa bene soprattutto al morale del Milan in vista della finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio a Roma contro il Bologna, che è l'unico obiettivo rimasto al Diavolo in questo finale di stagione. Ieri sera, sotto di un gol (Vitinha), ai rossoneri sono bastati due minuti per rimontare il Genoa: prima c'è stato al rete del pareggio di Leao, partito dalla panchina ed entrato poi durante il primo tempo al posto dell'infortunato Fofana, e poi c'è stato l'autogol di Frendrup che ha messo il pallone nella porta nel tentativo di anticipare Joao Felix. Non è stata certamente la miglior prestazione del Milan in quest'ultimo periodo, contro il Bologna servirà certamente di più, ma ieri alla fine si è trattato quasi di un allenamento per la squadra di Conceiçao che è sempre nona in classifica e senza più grossi obiettivi in Serie A (può puntare a superare la Fiorentina e arrivare ottava, così di evitare di giocare già ad agosto la Coppa Italia).

CONCEICAO SODDISFATTO - Il tecnico rossonero si è detto soddisfatto di quello che ha visto in campo: "Noi cerchiamo sempre di migliorare. Lavoriamo a livello individuale e settoriale. Lavoriamo tanto. Abbiamo iniziato la partita con un sistema di gioco solito ma abbiamo finito la partita in un altro modo. E di questo non parla nessuno. I giocatori hanno dato una buona risposta e questo vuol dire che abbiamo un gruppo che crede in quello che facciamo a Milanello. Sono contento di questo. Forse non lo dimostro, ma dentro sono contento della risposta di questi ragazzi che credono in quello che facciamo" le parole di Conceiçao in conferenza stampa.