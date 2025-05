Conceiçao è soddisfatto, Leao anche: Milan, il nuovo modulo funziona

E' vero che ormai c'è ben poco da fare per il Milan in questo finale di campionato, ma vincere aiuta a vincere e dunque il successo di ieri in rimonta dal Diavolo sul campo del Genoa è importante in vista dell'unico obiettivo rimasto ai rossoneri, cioè la finale di Coppa Italia del 14 maggio contro il Bologna. Nelle ultime settimane, Sergio Conceiçao sembra aver trovato la strada giusta e il 3-4-3, che preso il posto del 4-2-3-1, sta dando ottime risposte visto che sono arrivate quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate e solo due gol subiti.

LA FELICITA' DI SERGIO - Il tecnico portoghese, che come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport ha riunito in cerchio a fine partita la sua squadra, si è detto soddisfatto nel post-partita di quello che sta vedendo nelle ultime gare: "Noi cerchiamo sempre di migliorare. Lavoriamo a livello individuale e settoriale. Lavoriamo tanto. Abbiamo iniziato la partita con un sistema di gioco solito ma abbiamo finito la partita in un altro modo. E di questo non parla nessuno. I giocatori hanno dato una buona risposta e questo vuol dire che abbiamo un gruppo che crede in quello che facciamo a Milanello. Sono contento di questo. Forse non lo dimostro, ma dentro sono contento della risposta di questi ragazzi che credono in quello che facciamo" le sue parole in conferenza stampa.

LA SODDISFAZIONE DI LEAO - Ma Conceiçao non è l'unico ad essere contento del nuovo modulo. Anche Rafael Leao, decisivo nella vittoria di ieri sera del Milan contro il Genoa, si è detto soddsfatto nel post-partita: "Queste ultime partite sono importanti e dobbiamo fare più punti possibili - ha dichiarato a DAZN -. Il mister ha cambiato modulo e ora siamo più compatti (due gol subiti nelle ultime cinque gare con 3-4-3, ndr). Tutti lavorano per il bene della squadra e stasera chi è entrato ha fatto la differenza". Peccato che il Milan abbia trovato la strada giusta solo ora, ma c'è comunque ancora una Coppa Italia da alzare che permetterebbe al Diavolo anche di conquistare un posto nella prossima Europa League.