3 partite per dare un senso al campionato: Quali posizioni possiamo recuperare?

vedi letture

Tre partite ancora per dare un senso al campionato. ll successo del Milan a Venezia tiene i rossoneri ancora in corsa per una qualificazione europea attraverso la Serie A. Champions League ed Europa League a -6; Conference League a -5. Una situazione altamente complicata, ma non impossibile considerando gli scontri diretti delle dirette concorrenti. Di fatto la vera chimera è la Champions: i 6 punti di distacco sono solo virtuali perché di fatto il prossimo turno Lazio e Juventus si scontreranno e almeno una delle due farà punti.

A oggi fuori da tutto

Se il campionato finisse oggi, il Milan sarebbe fuori da ogni competizione. L'ultima volta nella stagione 2019/20 ma quella fu un'altra storia. Per trovare una mancata qualificazione a un torneo europeo per demeriti sportivi dobbiamo risalire al 2015/16, anno iniziato con Sinisa Mihajlovic e finito con Cristian Brocchi. Un periodo nero, in qui il Milan restava per il terzo anno consecutivo fuori dalla cartina geografica e vedeva il suo ranking sprofondare. Cosa che ha condizionato poi le edizioni successive dei tornei ai quali la squadra si è qualificata.

Salvagente Coppa Italia

Se è pur vero che la Champions League offre una vetrina a livello di prestigio ed economica incomparabile, non si può pensare di stare fuori da ogni torneo. C'è ancora la ciambella di salvataggio della Coppa Italia, il Milan è si giocherà il torneo nella finale contro il Bologna in programma il 14 maggio a Roma. Ma nel frattempo quante possibilità abbiamo di qualificarci attraverso il campionato? Vediamo il calendario di tutte le squadre contendenti per le tre competizioni, dalla 4ª alla 9ª posizione.

Questa la classifica che riguarda le squadre coinvolte:

4. Juventus 63

5. Roma 63

6. Lazio 63

7. Bologna 62

8. Fiorentina 59

9. Milan 57



Questo è il calendario che riguarda tutte le squadre coinvolte:

36ª GIORNATA

Atalanta - Roma

Lazio - Juventus

Milan - Bologna

Venezia - Fiorentina

37ª GIORNATA

Fiorentina - Bologna

Inter - Lazio

Juventus - Udinese

Roma - Milan

38ª GIORNATA

Bologna - Genoa

Lazio - Lecce

Milan - Monza

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Venezia - Juventus