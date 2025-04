Ordine sull'effetto Conte: "Gli consegni le chiavi di Milanello e vai in vacanza un anno, ma al Milan non sono sicuro vogliano fare una cosa del genere"

Franco Ordine, noto giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così nella trasmissione QSVS. Tra i tanti temi toccati ecco le sue parole sul possibile allenatore del Milan per la prossima stagione:

"Conte? Non c'è da dire niente, gli consegni le chiavi di Milanello e vai in vacanza un anno, poi torni e giudichi quello che ha fatto. A Napoli c'era una linea di comando di De Laurentis, infatti da qui le difficoltà di Giuntoli per esempio, che doveva sempre avere un confronto diretto col Presidente, l'ultima parole sempre a De Laurentis. Oggi lui si è fatto da parte, ha lasciato le chiavi a Conte. Al Milan non so se possano essere in grado a fare un'operazione del genere..".