News Amorim a MTV: "Ero molto arrabbiato per il rosso. Cisse? Ha disputato partite migliori con la palla lontana dalla porta"

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo: "Sono davvero soddisfatto della squadra. Guardo alla prestazione e penso che possiamo fare molto meglio, e a volte il calcio è così: abbiamo sfruttato forse la seconda situazione della partita e abbiamo segnato, e questo ci ha aiutato ad avere più fiducia durante il match. Penso che abbiamo giocato bene, mi diverto davvero molto a vedere la partita di molti dei nostri giocatori. Abbiamo fatto turnover e loro credono di essere parte della squadra, e questo è davvero importante, non solo per oggi ma per il futuro".

Avete anche mantenuto la porta inviolata...

"A volte siamo stati a uomo, quindi ci siamo difesi bene con meno giocatori, e questo è un buon segnale. Ero davvero arrabbiato per l'espulsione a causa di questo: penso che dobbiamo mantenere la porta inviolata, perché questo darà fiducia alla squadra. È un risultato diverso: anche un 4 a 1 non è la stessa cosa di un 4 a 0, quindi tutti i dettagli sono davvero importanti in questo momento. Sono davvero felice del modo in cui stanno facendo le cose".

Grande prestazione di Cisse.

"Penso che lui abbia il potenziale per diventare davvero, davvero forte. È un ragazzo umile; naturalmente noi, e il Milan, non solo io, garantiamo che continuerà a essere umile. Lavora molto sodo e penso che abbia un grande potenziale per crescere anche fisicamente, il che è importante. Credo che abbia disputato partite migliori con la palla lontana dalla porta, nel lavoro di raccordo; penso abbia fatto partite migliori, ma oggi c'è stato qualcosa di davvero importante: fare gol. È stato davvero, davvero impressionante, quindi sono molto felice per lui. Ma per me questa partita è già nel passato: lui deve godersi la giornata di oggi, ma domani prepareremo l'Atalanta. Sarà una partita molto importante per noi".