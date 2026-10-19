News Amorim a MTV: "I tifosi devono credere in noi, ma per far sì che succeda dobbiamo dimostrare di saper controllare la partita"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a MilanTV commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a MilanTV commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta: "Penso che abbiamo subito un gol e la fiducia sia svanita immediatamente, ma non solo la nostra fiducia: anche quella dello stadio. Questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. I tifosi devono credere in noi, ma per far sì che succeda dobbiamo dimostrare di saper controllare la partita. Se subiamo un gol, tutto deve proseguire allo stesso modo e dobbiamo continuare a fare il nostro gioco. In questo momento non siamo ancora quel tipo di squadra, ma ci stiamo lavorando.

La cosa positiva è che penso che nei primi 60 minuti abbiamo espresso un buon calcio. Ovviamente abbiamo ancora molto da fare, ma la cosa che mi è piaciuta di più è stato il modo in cui hanno letto la partita, specialmente con il pallone tra i piedi. Quando dovevamo andare veloci siamo andati veloci, quando dovevamo creare l'occasione siamo stati davvero calmi gestendo la palla. Persino quando lo stadio ci chiedeva di accelerare nelle transizioni, noi abbiamo continuato a fare il nostro gioco: ed è la cosa migliore per un allenatore vedere che i giocatori credono nel lavoro che stiamo facendo.

Quindi sono davvero contento della squadra. Ora dobbiamo riposare e preparare la prossima partita, perché siamo nel bel mezzo di un calendario che sarà pazzesco".